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美國納斯特交易所(Nasdaq)正在採取措施，打擊以不良手法通過首次公開招股(IPO)途逕，到納斯特上市的中國小型企業。

路透報道，納斯特採取的主要措施包括收緊上市規則，以及放慢審批中國企業上市程序。

路透通過分析上市文件、訪問企業行政人員及投資銀行家，發現越來越多的中國小型企業，其上市目的並非為吸引美國投資者認購股份，最終圖謀是要向來自中國的投資者伸手拿錢。

在納斯特上市的大部分小型中資公司，由於股權集中操控在少數內幕人士手中，因此，大部分股份成交都十分稀少。成交稀疏意味着難以吸引大型機構投資者沾手，這與納斯特的原意相左。

上市目的為套現

以中國互聯網醫藥健康企業111集團(納斯特股票代碼：YI.O)為例，這家公司去年透過IPO集資1億美元，行政總裁劉峻嶺在接受路透訪問時曾透露，IPO所發行的股份主要發售予公司關連人士。

今年6月，美國國會引入一項議案，要求硬性規定在美國掛牌的中資公司，必須向監管機構遞交上市核數文件，否則將面臨除牌。議案仍待國會表決通過。

納斯特早在2018年10月首次提出修改上市規則，修改後的規則於上個月生效。新上市規則調高了股份平均交易數量的要求，又規定最少要有50%或以上的股東，於IPO招股須投資不低於2500美元在股份上。

報道指出，一些中資企業到美國上市，原因除了創辦人及背後的支持者想套現外，中國實行外滙管制，內地企業難以獲得美元資本，通過到美國上市不實為一條捷徑。作為美國上市公司，企業也更加容易獲得中國的貸款機構批出借款，以及得到地方政府的補助。

上周五有美國傳媒消息稱，華府計劃限制美國投資者購買中國股票，甚至要求中資企業從美國股市退市。路透引述納斯特相關消息稱，納斯特修改中資企業上市規則，並不是因應與白宮磋商的結果而行事。白宮一名發言人對相關問題拒絕評論。