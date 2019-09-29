國際財經

美國股市上周收市偏軟。有分析指出，美國股市第三季累計看來變動不大，但展望第四季，大市可能大幅波動。至於本周，貿易議題、聯儲局官員言論，以及就業與製造業數據預料將成為市場焦點。

回顧上周美國股市表現，標準普爾500指數下滑1%。第三季至今，標指仍微升0.7%。如果周一沒有太大變化，標指可望以輕微上升結束第三季。回顧第三季，標指以2752點起步，期內最高見3028點，其後回落至2860點，並維持窄幅徘徊格局。

BTIG策略師Julian Emanuel認為，標指在第四季的主調可能與第三季不同，美國總統選舉效應可能浮現，因為特朗普需要使勁爭取選票，相信第四季或者明年底，標指有望升到紀錄高位，利好因素刺激可能來自中美兩國達成貿易協議；民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)在總統初選支持度上升，所引發的連鎖反應正為特朗普帶來壓力。不過整體而言，Emanuel估計標指第四季可能在2820至3030點之間徘徊，年底預測水平暫低於3000點。他又認為，美國債息可能見底，較傾向追捧經濟周期類股份，包括金融與能源股。

不過有分析員相信，美國股市第四季可能有較大幅波動，主要是受到民主黨或彈劾總統特朗普的問題困擾。根據前總統克林頓的彈劾事件作為參考，股市表現可能較佳。當年，克林頓彈劾調查開始後，美股仍升2.8%。

展望本周，較受觸目的經濟數據要數周五公布的9月非農業職位增長數據，市場預期增加14.5萬個，失業率維持3.7%。

巴克萊美國經濟師Michael Gapen認為，與普查相關的招聘活動增加，繼續有利於9月非農業職位數據，私營職位增幅則有12萬個。

另外，供應管理協會(ISM)周二公布的9月製造業採購經理指數(PMI)，同樣是重要經濟數據。

此外，紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)、克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)，以及波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)分別將出席公開活動發言，也令市場感到關注。