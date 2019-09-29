國際財經

傳聞華府計劃限制美國投資者購買中國股票，甚至要求中資企業從美國股市退市，金融戰負面消息拖累美國股市上周以下跌收市。展望本周，有分析認為經濟數據將成為主導因素，尤其是一些反映關稅對美國商界投資帶來困擾的製造業數據，將為市場帶來更明確的訊息。

中美兩國相互向對方貨物加徵關稅的行為，被聯儲局視為經濟下行關鍵風險之一。不過，究竟關稅對美國製造業界帶來多大衝擊，供應管理協會(ISM)周二將公布的美國9月製造業採購經理指數(PMI)可能是很好的指標。

回顧8月的美國製造業PMI指數，其表現已相當惡劣，整體數值跌至低於50點水平，是3年半以來首度跌進收縮區，而新出口訂單分項指數更跌至逾10年來最低。報告引述製造商稱，關稅效應造成廣泛衝擊。

SlateStone Wealth高級經理Robert Pavlik相信，9月數據如果進一步惡化，足以顯示出口商離衰退邊緣已經很接近，勢必讓聯儲局及市場更關注關稅負面效應。

Inverness Counsel投資總監Tim Ghriskey表示，如果製造業PMI持續疲弱，意味製造業已處於衰退早期階段，市場對整體經濟陷入衰退的憂慮將升溫，相反如果數據較預期佳，則對股市將有提振作用。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，除了關稅效應外，美元滙價呈強也不利製造業出口表現。ICE美滙指數在9月3日升至29個月新高。他指出，有關效應已迫使大企業開始限制資本開支。

美元強勢也讓另一個影響美國股市的關鍵因素浮現，便是美國企業業績。本周中段，美國股市踏入10月，意味企業即將公布截至9月底的第三季財務報表，美滙將是影響業績的主要因素之一。

事實上，分析員已經普遍考慮了美滙強勢因素，調整了藍籌第三季業績的預測。以蘋果為例，分析員對蘋果第三季利潤的預測值較一年前低7.4%。通用電氣的第三季純利預測值較去年同期低44.6%；美光科技盈利預測低83.4%。