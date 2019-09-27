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人行:經濟下行壓力加大 貨幣政策要鬆緊適度



人民銀行貨幣政策委員會第三季例會稱，經濟下行壓力加大，國際經濟金融形勢錯綜複雜，外部不確定不穩定因素增加，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」。

哈克:儲局應維持利率不變 觀望下行風險變化



美國費城聯儲總裁哈克稱，聯儲局應維持利率不變，直至確定經濟下行風險有明顯變化。聯儲局副主席夸爾斯認為，美國經濟基調穩固，但貿易政策不確定因素損害商界信心。

華府據報擬限制美資投資在中國市場



外電報道，美國白宮政府考慮限制美國投資資金流入中國，措施包括將美國上市的中資企業除牌，以及限制美國政府退休基金參與中國市場。

美研限制買中資股 道指倒跌70點收市



市場期待中美為即將舉行的貿談營造良好氣氛之際，有報道指白宮擬限制美國投資者對中國的金融投資，美股道指早段121點升幅全部蒸發，曾倒插175點，收市仍跌70點或0.26%；標指升轉跌0.53%；納指挫1.13%。美國上市的中概股急跌，阿里巴巴及京東一度挫約7%，阿里收市回落5.15%，京東低收5.95%。微軟下滑1.30%，波音下挫1.04%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國8月個人消費支出按月僅增0.1%，遠遜預期；個人收入增0.4%，符預期；核心個人消費開支平減指數(PCE)升1.8%，符預期。密歇根大學9月消費者信心指數終值為93.2，勝預期。8月耐用品訂單按月增0.2%，預期降1%。

￭ 美滙尾段倒跌0.02%，報99.11；日圓兌美元曾挫0.32%；英鎊兌美元跌0.46%。

￭ 紐約期金收市跌0.6%，每盎斯報1506.4美元，盤中曾插至1493.3。

￭ 紐約期油表現反覆，一度挫2.94%，收市跌0.9%；布蘭特期油回落1.3%。

￭ 英倫銀行貨幣政策委員桑德斯：倘英國脫歐不確定性持續，央行很可能需減息。

￭ 德國和法國股市分別漲0.75%及0.36%，英股升1.02%。

港交所傳尋80億英鎊貸款併購倫交所



港交所(00388)據報尋求數家銀行銀團貸款，涉及70億至80億英鎊，以協助其併購倫交所的交易，並擬游說倫交所股東接納併購建議。

本地焦點簡訊

￭ 夜市10月期指收報25669點，較昨日恒指收市低水286點。

￭ ADR港股比例指數報25733點，較港收市低220點。

￭ 啟德尚．珒溋周五首輪銷售共218伙，消息指截至晚上8時近100伙被揀選；餘下單位周六起以先到先得形式發售。

￭ 北辰(00588)向母公司收購亞運村部分土地，轉讓價初步評估值約47.39億人民幣。

￭ 中建材(03323)旗下公司與河南投資集團成立合營，註冊資本92.25億人民幣。

￭ 華融投資(02277)以代價2.9億元售地基業務。