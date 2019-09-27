國際財經

正當市場期待中美為即將舉行的貿談營造良好氣氛之際，有報道指白宮擬限制美國投資者對中國的金融投資，消息令美股周五早段逾百點的升幅全部蒸發，美國上市的中概股急跌，阿里巴巴及京東一度挫約7%。

擬要求內企退市 阿里瀉7%

道指早段最多升121點，重越27000點，盤中高見27012點；惟上述報道一出，迅即掉頭下挫，曾插175點，即市低見26715點；收市跌70點或0.26%，報26820點。標指由升轉跌0.53%，收報2961點。納指更挫1.13%，收報7939點。

阿里巴巴收市回落5.15%，京東低收5.95%，百度倒退3.67%。微軟下滑1.30%，為表現最差的道指成分股，蘋果都回吐0.49%，標普500科技股指數下跌1.28%。對貿易戰敏感的波音公司，股價下挫1.04%；油股雪佛龍都插水1.30%，不過，埃克森美孚回升0.72%。

彭博引述消息人士稱，白宮官員正商討限制美國投資者對中國的金融投資，包括要求在美國上市的中資公司退市，以及限制美國政府退休基金在中國股票市場投資，具體方案尚待研究，而任何計劃仍需總統特朗普批准。惟據悉特朗普已同意開展有關討論，並正探討如何限制美國股票指數納入中資股的比重。

另外，歐洲股市造好，德國和法國股市分別漲0.75%及0.36%，英股更升1.02%。市場短期資金緊絀情況有所緩和，紐約聯儲銀行周五通過隔夜回購操作購入227億美元債券，而14日回購操作則購入490億美元債券，藉此向市場注入資金。

美滙窄幅波動，尾段倒跌0.02%，報99.11；日圓持續偏軟，曾跌0.32%，至每美元兌108.17日圓。英鎊在1.23美元窄幅波動，一度跌0.46%，報1.2271美元，鷹派英國央行官員桑德斯突然發表可能要減息來應對硬脫歐的言論，拖累英鎊走低；歐羅則回升0.18%，至1.0942美元。

油價反覆 曾挫3%

紐約期金守穩在1500美元以上水平，收市跌0.6%，每盎斯報1506.4美元，盤中曾插至1493.3。國際油價大上大落，紐約期油在美市早段曾挫2.94%，其後一度倒升，收市仍挫0.9%，每桶報55.91美元；布蘭特期油則跌1.3%，收報61.91美元。

美國8月個人消費支出按月僅增0.1%，遠遜7月經調整後的0.6%和分析師預期的0.3%升幅；8月的個人收入則按月增0.4%，與預期相符。8月核心個人消費開支平減指數(PCE)回升1.8%，符合預期。