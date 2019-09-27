國際財經

沙地阿拉伯可能與也門游擊隊達成停火協議，美國則可能解除對伊朗的經濟制裁，華府也考慮限制中國投資等負面消息影響下，國際油價周五偏軟，本周累計跌幅擴大至近4%。

紐約11月期油收市跌50美仙或0.9%，每桶報55.91美元，本周累計跌3.8%。倫敦布蘭特11月期油收市跌83美仙或1.3%，每桶報61.91美元，本周累計跌3.7%。

《華爾街日報》較早時報道，沙地可能與也門游擊隊達成部分停火協議。另外，伊朗總統魯哈尼披露，美國向歐盟領袖發出訊息，表示如果伊朗同意談判，便暫停對伊朗實施的石油制裁措施。不過，魯哈尼已拒絕與美國談判。消息導致油價急跌。其後，美國總統特朗普與中東特使Brian Hook否認取消制裁伊朗的消息，支持油價跌幅收窄。

此外，外電報道美國可能限制資金投資於中國市場，此舉被視為中美關係再度出現變化，有礙全球經濟與石油需求，油價再度回落。

Schneider Electric分析員Balint Balazs指出，如果沙地與伊朗兩項消息獲證實，將大大紓緩中東地區的軍事衝突威脅，令到油價的風險溢價大降。

Velandera Energy Partners投資總監Manish Raj表示，油價受到正面與負面消息左右，沙地與也門游擊隊停火、伊朗與美國關係、中美關係等都屬於負面消息，但美國鑽油井數量下降則屬於正面消息。