國際財經

中美為下個月貿易談判互相釋出善意，帶動美股道指早段一度上升逾100點，但中段傳出美國總統特朗普政府計劃壓制美資流向中國的消息，大市高位迅速下滑，道指反覆倒跌，納指跌幅達到1%；在美國上市的中資企業以及中國相關ETF，價格均大幅回落，阿里巴巴一度插水超過6%。

截至本港時間凌晨約零時56分，道指報26851點，回落39點或0.15%，稍早時曾低見26818點，跌幅達到72點；早段則最多漲121點，盤中高見27012點；標普500指數現時報2963點，下挫13點或0.46%；納指報7957點，倒退72點或0.91%，稍早時跌幅達到1.03%。

阿里巴巴股價暫挫5.33%，報165.67美元，較早時一度下跌6.76%，盤中低見163.15美元。百度現時都跌3.82%；iShares MSCI China ETF下挫2.25%。對貿易戰敏感的股份受壓，波音目前回吐1.20%，蘋果都低0.66%；微軟下滑1.30%，暫時表現最差的道指成分股。

華府擬限制美資流向中國

外電報道，美國白宮政府正在考慮限制美國政府退休基金投資在中國市場，在美國上市的中資公司可能被要求退市。

數據方面，美國8月個人消費支出(PCE)按月增加0.1%，市場預期為增加0.3%；8月耐用品訂單按月增長0.2%，預期為下降1%，7月升2%。

另外，密歇根大學9月美國消費者信心指數終值為93.2，高於預期的92；美國消費者現況指數終值為108.5，美國消費者預期指數終值為83.4。

民主黨控制的美國國會委員會發布告密者告發特朗普的內容，指不單止特朗普意圖干預明年大選，有白宮官員也試圖封鎖有關證據。美國眾議院啟動彈劾特朗普調查。

特朗普則在Twitter貼文，指事件是民主黨試圖摧毀共和黨。特朗普呼籲支持者站在他一方，為共和黨與美國而戰鬥。

中美貿易談判據報將於10月10日至11日在華盛頓舉行。中國近日大手採購美國大豆及豬肉，對於近數周中美貿易談判來說，是一個十分正面的姿態。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中國近日大手採購令他相信中國或很快與美國達成一項貿易協議。

美元偏軟，ICE美滙指數現時報99.08，回吐0.05%；歐羅上揚0.18%，報1.0942美元。人民幣回軟，兌美元報7.1421元，下跌0.25%。