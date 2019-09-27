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富國挖角紐約梅隆前高層擔任CEO

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美國最大零售銀行富國宣布，委任資深銀行家沙爾夫(Charles Scharf)為新任行政總裁，成為第三任CEO。

沙爾夫跳槽前是紐約梅隆銀行(BNY Mellon)行政總裁，將於下個月從富國署理行政總裁Allen Parker手上接班。Allen Parker是在Tim Sloan今年3月突然辭任CEO後出任署理行政總裁職位。Sloan由於受到監管機構及政客們指責領導銀行改革不力而辭職。

富國在3年前爆出假賬戶醜聞後，接連爆出包括濫收客戶費用等其他醜聞，招致聯儲局下令，富國在完成改革前，不得進行擴大資產負債表。

54歲的沙爾夫出任梅隆CEO只有2年時間，之前擔任Visa公司CEO。他在1987年加入Commercial Credit Corp，開始從事金融業，半年後成為摩根大通現任CEO戴蒙(Jamie Dimon)的助理。

有分析員指出，沙爾夫之前缺乏金融零售經驗，未知他有否能力帶領富國從醜聞中走出來。

富國指出，沙爾夫基本年薪有250萬美元，與Sloan相同。沙爾夫在2018年於梅隆的總酬金為940萬美元，Sloan當年總酬金為1840萬美元。

另外，梅隆銀行宣布，沙爾夫離職後，財務總監Thomas Gibbons將成為署理CEO。梅隆指出，沙爾夫同意放棄所有原先獲得認股權及未支付股權得益。

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