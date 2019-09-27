國際財經

中美據報下月10日恢復貿易談判，利好市場氣氛，歐洲股市中段上揚；道指期貨暫報26970點，升78點。

截至本港時間傍晚時分，英國富時100指數報7437點，升88點或1.2%；德國DAX指數報12393點，漲104點或0.85%；法國CAC 40指數報5640點，升19點或0.35%；意大利富時MIB指數報22000點，升53或0.24%。

中美貿易談判據報將會在10月10日至11日在華盛頓舉行。中國外長王毅周四表示，中國願意購買更多美國產品；倘若中美兩國均以熱情姿態，表達良好意願的方式去進行貿易談判，將可帶來很好成果。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中國近日大手採購美國大豆及豬肉，對於未來數周中美貿易談判來說，是一個十分正面的姿態，也是一個非常好的開始，令他相信中國或很快與美國達成一項貿易協議。

另外，英倫銀行貨幣政策委員會委員桑德斯(Michael Saunders)表示，倘若英國脫歐的不確定性持續下去，央行很可能需要減息。

數據方面，歐羅區9月經濟景氣指數為101.7，預期為103，為2015年2月以來最低水平；消費者信心指數為負6.5，預期為負6.8。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報56.48美元，升0.07美元或0.12%；倫敦布蘭特期油報62.65美元，跌0.09美元或0.14%。