國際財經 即巿股評

周一（9月23日）法國、德國以及歐羅區公布的9月製造業採購經理指數（PMI）均未達市埸預期。其中德國9月PMI大跌至41.4，遠低於市埸預期44.0，並刷新2012年10月以來的近7年新低。歐羅/美元短線下插50點至最低1.0963，並跌破1.1000關口。

除此之外，因近日民主黨議員呼籲對美國總統特朗普展開彈劾質詢，避險資金湧入美元資產，加上持續的月末和季末需求提振，而中國亦表示願意購買更多美國農產品等等利好因素，美匯指數至今已突破99關口，而歐羅/美元同樣受美元走強影響，目前亦已跌至最低1.0902，創2017年5月以來的28個月新低。

值得留意的是，英國脫歐問題同樣拖累歐羅走勢。周一（9月23日）工黨就應否明確支持留歐舉行關鍵投票時陷入分裂局面，而周三（9月25日）英國議會在最高法院裁定首相約翰遜休會不合法後復會，約翰遜在會上不僅大肆反擊反對黨對他的指責，而且重申自己的立場，堅持要繼續推動脫歐，不會下台。這一系列不確定因素，均使歐羅承受額外沽壓。

技術分析方面，歐羅/美元在上周五跌破日線圖的小三角形，並持續沿下降通道下跌，於一周內下跌逾100點至最低1.0902。不過，歐羅/美元目前似在1.0900附近有一定支持，若滙價能企穩此處水平，後市或可展開一輪技術性反彈，並再次上探1.1020，甚至是1.1100水平。

交易策略方面，早前於9月20日所定的歐羅/美元沽盤已取消。短期內待歐羅/美元下跌至1.0890-1.0910區域買入，上望1.1090，跌穿1.0845止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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