國際財經 即巿股評

中美貿易戰消息滿天飛，好消息有中國向美國買大豆及豬肉，特朗普稱與中國貿易協議可能來得較預期為快，但壞消息包括美國或不延長對華為的出口寬限期，美股周三彈一日，隔晚又再跌過。

美股雖然腳軟，但第三季表現尚算中規中矩，標普500指數截至周四晚共升1.2%，科技股納指則升1.3%，包含科技龍頭蘋果、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet的FANG指數，同期也升1.3%，表現僅屬大市同步，但反映晶片股表現的費成半導體指數，在同一時空下卻飆8.3%，遠遠跑贏大市。

美股醒，但避險資產更勁，金價第三季截至周四累漲6.8%，銀價同期則大升16.4%，近期本欄叫睇好的鈀金，升勢剛起步，但第三季表現亦唔錯，累漲8.5%。

港股第三季表現似股災

不過，港股上季表現似股災，以今日埋單計，恒指第三季累插2587點或9.1%，50隻藍籌只得三隻錄得升幅，表現最叻喺舜宇(02382)，累飆41.8%，排二、三位是石藥(01093)及中生製藥(01177)，分別升25.9%和25.7%，表現最曳首三位分別是太古A(00019)、九倉(01997)及港交所(00388)，第三季暫跌24.65%、22%及17.8%。

恒指表面是代表香港股市，但其實是中港企業，若望住「真港股」指數MSCI香港，發現更大鑊，原來第三季MSCI香港暫插12.5%，表現遠遠跑輸恒指。

順帶一提，第三季美滙按升3.1%，人仔驚嚇地跌穿七算，人幣離岸價同期則貶3.7%。其他值得關注是，全球負利率債規模增15%至14.88萬億美元，十年期美債息率則由上季尾的兩厘，跌至1.69厘。

十月下旬股市或回升

回顧完第三季表現，展望10月初全球股市會繼續往下沉，尤其十年及兩年美債息差不足四百點，倒掛只是時間問題，一旦倒掛，市場又炒全球經濟衰退，恒指跌穿25000關，標普500指數下試至2850點，但恒指再插穿8月15日低位24899未必太大，首先中美或會有階段性協議，其次美國QE或會登場。

貴金屬方面，金價午後更跌穿1500美元，但毋須恐慌，金銀大支持在50天線及十周線，分別為1493及17.39美元，面對央行瘋狂亂印，負利率債規劃不斷膨漲，加上每年第四季至明年第一季往往是貴金屬狂飆季節，金銀將會大放異彩。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。