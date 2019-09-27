國際財經

中美據報下月10日恢復貿易談判，但美國總統特朗普對華貿易態度反覆不定，投資者未敢抱存太大希望，加上特朗普面對彈劾威脅加深、美國獲准向部分歐盟貨物加徵關稅，以及英國脫歐進程毫無進展，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7407點，升56點或0.77%；德國DAX指數報12331點，升42點或0.35%；法國CAC 40指數報5626點，升6點或0.11%；意大利富時MIB指數報21933點，跌13或0.06%。

道指期貨暫報26905點，升13點。

中美貿易談判據報將會在10月10日至11日在華盛頓舉行。中國外長王毅周四表示，中國願意購買更多美國產品；而且倘若中美兩國均以熱情姿態，表達良好意願的方式去進行貿易談判，將可帶來很好成果。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中國近日大手採購美國大豆及豬肉，對於幾來數周中美貿易談判來說，是一個十分正面的姿態，也是一個非常好的開始，令他相信中國或很快與美國達成一項貿易協議。不過，美國商務部據報可能不再延長向中國電訊設備商華為提供的制裁豁免。市場擔憂這或為中美貿易談判添上不確定性。

歐美關係恐升溫，世界貿易組織(WTO)據報同意美國向部分歐盟貨物加徵關稅，涉及的每年貿易總值約75億美元，目的是報復歐盟違規向歐洲飛機製造商空中巴士(Airbus)提供補貼。分析認為，此舉或加劇歐美之間的貿易爭端，但相信雙方最終仍能避免爆發貿易戰。

英國脫歐方面，英國傳媒報道，首相約翰遜周四與一批保守黨議員私下會面時表示，仍希望與歐盟達成脫歐協議，但暫時未接近達成協議的階段。前首相馬卓安(John Major)則認為，約翰遜可能用「政治詭計」，繞過要求他推遲脫歐限期的法例。

沙地阿拉伯石油設施遇襲後迅速恢復產量，且更多跡象顯示需求正放緩，拖累油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報56.16美元，跌0.25美元或0.44%；倫敦布蘭特期油報62.3美元，跌0.44美元或0.7%。