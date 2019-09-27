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今日 14:51 國際財經

日股低收169點 全周跌0.9%止三連升

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中美貿易談判前景雖轉好，惟市場關注美國總統特朗普恐面臨彈劾、美國或不延長對華為的制裁豁免，加上世貿組織同意美國向歐盟加徵關稅、英國脫歐亂局難解，亞太區股市個別發展。

日本股市走軟，主要是跟隨隔晚美股的跌勢，加上日本顯示器公司(JDI)再度面臨新困境。日經平均指數收報21878點，跌169點或0.77%。本周累跌0.91%，終止連升3周。

南韓股市更挫逾1%，韓國首爾綜合指數收報2049點，挫24點或1.19%。

澳洲股市則靠穩，澳洲普通股指數收報6824點，升38點或0.57%。

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