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今日 11:36 國際財經

豐田擬增持Subaru股權至逾20%

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《日本經濟新聞》報道，日本汽車大廠豐田汽車(Toyota)決定追加對斯巴魯(Subaru)的投資，將把持股從目前的17%，提高至20%以上。斯巴魯也將取得豐田股份，實現相互持股。

根據斯巴魯的市值計算，估計豐田提高持股涉資700億日圓以上(約51億港元)。斯巴魯也將向豐田投資同等金額，換取豐田少於1%股權。

報道稱，豐田是冀提高對斯巴魯經營的影響力。雙方並將建立更加牢固的資本關係，共同開發自動駕駛技術等，以應對全球規模的新一代汽車競爭。

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