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今日 06:15 國際財經

達美斥148億購智利Latam航空兩成股權

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美國達美航空公布入股智利航空公司Latam的交易，包括動用現金19億美元(148.2億港元)購入對方20%股權。

根據公告，達美每股作價為16美元；集團同時斥資3.5億美元，從Latam購入4架空巴A350型號客機，以及承擔Latam購入另外10架A350的承諾，以加強彼此的合夥人關係。額外承諾購入的新A350機預期交付日期至2025年。

達美預期，交易對集團的淨現金流量與股東回報均沒有影響。

Latam預期，交易可帶來淨現金流入，截至2025年前減債20億美元。

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