熱門：

今日 06:12 國際財經

里士滿聯儲總裁:政治貿易不明朗因素困擾經濟

放大圖片

美國里士滿聯儲銀行總裁Thomas Barkin表示，經濟與就業市道持續強勁，但也受負面因素困擾，特別是貿易政策問題的不確定性，影響商界信心。他指出，聯儲局決定利率政策時將一如既往，通過討論形成共識。

Barkin周四出席當地活動時指出，市場近期大幅波動，尤其引起他關注。英國脫歐、中美貿易談判、中東危機及一些政治議題，對於商家而言是很嚴峻的考量。

Barkin強調，中國與歐羅區經濟放緩將影響美國經濟，儘管經濟放緩不意味衰退來臨，但長期放緩也不是一件好事。他又表示，關注美國國債上升情況。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。