國際財經

美國里士滿聯儲銀行總裁Thomas Barkin表示，經濟與就業市道持續強勁，但也受負面因素困擾，特別是貿易政策問題的不確定性，影響商界信心。他指出，聯儲局決定利率政策時將一如既往，通過討論形成共識。

Barkin周四出席當地活動時指出，市場近期大幅波動，尤其引起他關注。英國脫歐、中美貿易談判、中東危機及一些政治議題，對於商家而言是很嚴峻的考量。

Barkin強調，中國與歐羅區經濟放緩將影響美國經濟，儘管經濟放緩不意味衰退來臨，但長期放緩也不是一件好事。他又表示，關注美國國債上升情況。