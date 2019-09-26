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今日 06:09 國際財經

美參院通過短期開支法案 暫緩政府停擺危機

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美國國會參議院周四通過短期開支法案，避免聯邦政府部門出現局部停擺的危機。

美國共和民主兩黨與總統特朗普政府在7月，已經達成未來兩年政府開支方案，以及凍結國債上限的共識，但是具體安排須經仔細商量及通過不同法案後才告落實。

負責落實有關安排的兩黨代表，近期在審議明年1.4萬億美元開支法案時再度出現爭拗，以致有關工作遲遲未能完成。因此，參眾兩院須通過短期開支法案，讓政府有資金運作至11月21日。參議院周四以82票對15票通過法案，而法案早已獲眾議院通過，下一步將交給特朗普簽署落實。

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