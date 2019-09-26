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今日 05:56 國際財經

馬斯克指單季可望交付10萬輛車 特斯拉股價漲

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Electrek新聞網站報道，美國電動車製造商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)向員工發出電郵，指公司本季交付量有望達到10萬輛電動車，可望打破單季交付紀錄。消息曝光後，特斯拉股價即市升逾5%。

根據報道，馬斯克以「試一下」(have a shot)形容單季交付10萬輛的可能性。他在電郵表示，如能突破該水平將是一件極美妙的事，但也具挑戰性。

特斯拉預期在數日內公布季度交付數據，上季交付了9.5萬輛電動車。

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