國際財經

美國運輸安全委員會(NTSB)指出，飛機製造商波音可能低估駕駛737 MAX飛機機師面對多重訊號混亂場面時、應變能力可能遲緩的問題。

兩架分別屬於印尼獅航與埃塞俄比亞航空的737 MAX客機，去年10月及今年3月先後發生空難，全球國家全面暫停737 MAX飛行。NTSB在同步評估空難問題後，周四作出多項建議。

雖然印尼與埃塞俄比亞官方仍未發表空難最後調查報告，但NTSB初步報告指出，兩宗空難可能與控制系統的防失速功能裝置引發飛機急降，以及駕駛室內儀器產生多重訊號的混亂情況有關。

NTSB報告指出，波音假設機師對飛機急降有迅速反應，但有關假設的合理性受到質疑，建議波音需要進行模擬測試，以確定相關假設為合適。

報告又認為，波音在培訓機師應對防失速系統時，只須處理單一警告訊息，但未有考慮到其他警告訊息同時出現所引起的混亂情況，最終或導致機師出現應對遲緩。

NTSB建議聯邦航空管理局(FAA)在考慮容許737 MAX復飛前，應要求波音修訂飛行訓練指引，幫助機師提升應對自動系統的控制能力。

FAA回應稱，已接獲NTSB的報告，將評估要求737 MAX作出改善的可能性。

波音回應稱，將配合FAA的工作，對報告提及的建議考慮作出採納。