國際財經

美國總統特朗普面對彈劾威脅加深，加上中美貿易談判的樂觀情緒消退，以及美國最新經濟數據未如理想，都導致美股周四表現疲弱；美元則反覆回升，金價企穩，油價個別發展。

道指低開後跌幅擴大，最多挫166點，盤中低見26803點；收市跌幅縮窄至79點或0.30%，收報26891點；早段曾高見27015點，反彈44點。標指回落0.24%，收報2977點。納指跌0.58%，收報8030點。消息稱，美國司法部將對Facebook (fb)等科技巨企展開反壟斷調查，fb收市挫1.47%；蘋果回吐0.52%。油股雪佛龍下滑2.71%。高盛及摩根大通同告回落約0.8%。

另外，彭博報道美國政府可能不延長對華為的出口寬限期，也不利市場氣氛。

華為傳不獲延長寬限期

美國商務部公布，第二季國內生產總值(GDP)終值保持在2%，商業投資按年跌1%，是2015年第四季以來最大跌幅，反映中美貿易戰與全球經濟放緩對企業信心的影響。

歐股先跌後升，早段主要受中美貿易爭拗困擾，後來德國消費信心指數表現理想，利好市場情緒，英股漲0.84%，法股和德股分別升0.66%及0.44%。

歐羅一度低見1.091美元，是28個月來最弱，尾段報1.0922美元，跌0.2%。美滙指數曾跌0.16%，報98.88，其後收復失地，升0.18%報99.21；美元兌日圓回升0.05%，報107.8日圓。受累英國政局不穩，英鎊反覆偏軟，兌美元跌0.26%，報1.2321美元。

投資者在近日低位吸納黃金，推動紐約期金收市漲0.2%，每盎斯報1515.2美元。沙地阿拉伯石油設施遇襲後迅速恢復產量，且更多跡象顯示需求正放緩，不利油價表現。紐約期油收市挫0.1%，至每桶56.41美元，曾低見55.41；布蘭特期油報62.74美元，漲0.6%。

美國首次申領失業救濟人數上周增加3000人，報21.3萬，高於市場預期的21.2萬。全國房地產商協會(NAR)公布，8月份待完成房屋交易指數升1.6%，報107.3，遠高於市場預期0.9%。