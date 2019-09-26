全球最大郵輪集團之一嘉年華(Carnival)發布盈利警告，指出第四季盈利將低於市場預期。消息公布後，集團股價下滑。
嘉年華預期，第四季每股盈利介乎0.46至0.5美元，分析員預期平均值是0.66美元。該公司指出，6月以來的明年上半年訂房數量與價格，均處於較去年同期為低的水平。
消息公布後，嘉年華股價下滑，暫時最大跌幅為8.7%。主要對手皇家加勒比(Royal Caribbean)與挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)，股價分別回落2.2%與3.4%。
今日 02:21 國際財經
全球最大郵輪集團之一嘉年華(Carnival)發布盈利警告，指出第四季盈利將低於市場預期。消息公布後，集團股價下滑。
嘉年華預期，第四季每股盈利介乎0.46至0.5美元，分析員預期平均值是0.66美元。該公司指出，6月以來的明年上半年訂房數量與價格，均處於較去年同期為低的水平。
消息公布後，嘉年華股價下滑，暫時最大跌幅為8.7%。主要對手皇家加勒比(Royal Caribbean)與挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)，股價分別回落2.2%與3.4%。
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