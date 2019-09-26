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今日 02:21 國際財經

嘉年華郵輪發盈警 股價急挫近9%

全球最大郵輪集團之一嘉年華(Carnival)發布盈利警告，指出第四季盈利將低於市場預期。消息公布後，集團股價下滑。

嘉年華預期，第四季每股盈利介乎0.46至0.5美元，分析員預期平均值是0.66美元。該公司指出，6月以來的明年上半年訂房數量與價格，均處於較去年同期為低的水平。

消息公布後，嘉年華股價下滑，暫時最大跌幅為8.7%。主要對手皇家加勒比(Royal Caribbean)與挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)，股價分別回落2.2%與3.4%。

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