國際財經

市場關注美國總統特朗普受彈劾調查，令中美貿易談判的樂觀情緒降溫，加上英國脫歐局勢仍不容樂觀，美股持續向下。

截至本港時間晚上約11時，道指報26884點，跌86點或0.32%；標普500指數報2972點，跌12點或0.41%；納指報8024點，跌53點或0.66%。

儘管美國總統特朗普周三表示，美中貿易協議可能較外界預想更快達成。不過，美國國會民主黨宣布對特朗普啟動正式彈劾調查，因其與烏克蘭總統的互動存在爭議，令大市承壓。如果眾議院多數成員投票贊成彈劾，議案將移送參議院進行審核，然後投票決定是否宣告總統有罪，將總統趕下台需要三分二的多數票。

經濟數據方面，美國第二季經濟增長2%，與初值相同，亦符合預期，主要受消費者開支上升4.6%帶動，創4年半新高，但較初值調低0.1個百分點。GDP數據顯示美國次季企業投資萎縮情況比預期更大，企業利潤增長不溫不火，給經濟蒙上了一層陰影，而金融市場對經濟衰退的擔憂正籠罩着經濟。

分析指出，疲弱的企業支出和不溫不火的利潤增長，可能會讓人懷疑消費者是否有能力繼續推動經濟增長。美國上半年經濟增速為2.6%，隨着美國稅改和政府大舉支出影響的消退，美國經濟在很大程度上正失去動力，經濟學家預計美國今年經濟增速為2.5%左右，低於特朗普政府3%的目標。

英國脫歐局勢仍不容樂觀，英國最高法院日前做出終審判決，裁定首相約翰遜要求議會休會5個星期的做法違規，英國議會周三開始復會，這使約翰遜的脫歐計劃又遭重挫。分析認為，現時英國脫歐陷入的混亂狀態給政局帶來更多不確定性，提前大選的可能性顯著增加，同時英國經濟的各方面也因此承受着愈來愈大的壓力。

歐股方面，英國富時100指數報7386點，升96點或1.33%；德國DAX指數報12300點，升66點或0.54%；法國CAC 40指數報5624點，升40點或0.73%；意大利富時MIB指數報21975點，升187點或0.86%。