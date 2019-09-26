國際財經

路透引述摩根士丹利分析師稱，預計美國聯儲局將於11月1日開始的6個月內，購買3150億美元美國國債，以重建銀行儲備，避免再出現上周衝擊貨幣市場的動盪。

分析師將9月17日回購協議市場利率飆升至10%，歸咎於超額準備金的缺乏，這是10多年前全球信貸危機以來從未見過的利率水平。

摩根士丹利策略師Kelcie Gerson、Matthew Hornbach和Guneet Dhingra在一份研究報告中指出，這將確保儲備金恢復至與有效實施貨幣政策要求一致的長期水平。