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今日 22:53 國際財經

大摩料儲局11月起購3150億美元美債

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路透引述摩根士丹利分析師稱，預計美國聯儲局將於11月1日開始的6個月內，購買3150億美元美國國債，以重建銀行儲備，避免再出現上周衝擊貨幣市場的動盪。

分析師將9月17日回購協議市場利率飆升至10%，歸咎於超額準備金的缺乏，這是10多年前全球信貸危機以來從未見過的利率水平。

摩根士丹利策略師Kelcie Gerson、Matthew Hornbach和Guneet Dhingra在一份研究報告中指出，這將確保儲備金恢復至與有效實施貨幣政策要求一致的長期水平。

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