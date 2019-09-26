國際財經

市場關注中美貿易談判前景，美股早段走軟。

截至本港時間晚上約9時47分，道指報26965點，跌5點或0.02%；標普500指數報2979點，跌5點或0.19%；納指報8045點，跌31點或0.39%。

美國總統特朗普周三表示，美中貿易協議可能較外界預想更快達成，但他前一日指在貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，不願意與中國簽訂「不好的協議」，又批評曾寄望中國會改革，開放經濟和尊重法治，惟事實證明這個想法完全錯誤。

美國及日本達成初步貿易協議。日本首相安倍晉三表示，特朗普同意不會以國家安全受威脅為由，對日本加徵關稅，意味日本汽車或汽車零部件不會被加徵關稅。特朗普指出，新貿易協定讓日本開放價值70億美元的農產品市場予美國貨物，又指雙方仍會繼續商討貿易議題。

數據方面，美國第二季國內生產總值(GDP)增長2%，與較早時公布的初步數字相同，亦符合預期，主要受消費者開支上升4.6%帶動，創4年半新高，但較初步數字調低0.1個百分點。美國上周首次申領失業救濟人數21.3萬人，按周增加3000人，預期為21.2萬人。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報56.05美元，跌0.44美元或0.78%；倫敦布蘭特期油報61.96美元，跌0.43美元或0.69%。