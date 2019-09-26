國際財經

美國第二季國內生產總值(GDP)增長2%，與較早時公布的初步數字相同，亦符合預期，主要受消費者開支上升4.6%帶動，創4年半新高，但較初步數字調低0.1個百分點。

不過，上季企業投資收縮1%，較初步數字擴大，是2015年第四季後最大跌幅，企業稅後盈利增幅向下修訂至3.3%，數據反映美國經濟前景蒙上陰影。

美國第二季個人消費支出(PCE)物價指數終值上升2.4%，高於初值及市場預期；核心PCE物價指數終值上升1.9%，同樣高於初值及市場預期。