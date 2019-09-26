國際財經 即巿股評

英倫銀行於上周四(9月19日)一如市場預期宣布維持基準利率及購債規模不變，但央行表示若能順利脫歐，不排除未來漸進、有限加息的可能。歐盟委員會主席容克同日表示，他正在「竭盡所能」來防止英國無協議脫歐。英鎊/美元當日升至最高1.2560，並於翌日(9月20日)延續其漲幅至最高1.2581，創7月5日以來的11周新高。

然而，英國脫歐的前景充滿不確定性，始終令英鎊沽壓沉重。周一(9月23日)就工黨是否應明確支持留歐舉行關鍵投票之前，工黨秋季會議演變成了圍繞其退歐政策的派系紛爭。工黨黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)試圖阻止工黨在未來大選中支持留歐及二次公投，這與工黨其他成員的理念產生衝突。這加劇了市埸對於脫歐前景的擔憂，英鎊/美元回落至最低1.2412，單日跌幅逾70點。

值得留意的是，周二(9月24日)英國最高法院裁定，英國首相約翰遜讓議會休會五周的決定不合法，這降低了英國無協議脫歐的可能性。不過，脫歐進程仍充滿不確定性，加上美元因近日因民主黨議員呼籲對美國總統特朗普展開彈劾質詢備受追捧，美滙指數亦突破99關口。直至今日(9月26日)英鎊/美元一度跌至兩周低位1.2302。

技術分析方面，英鎊/美元於上周短暫突破1.2500關口，並升至最高1.2581，但匯價很快掉頭下跌，至今回落幅度已超過250點，並已跌穿日線圖自8月中形成的上升通道，跌至1.2300邊緣。若短期內滙價未能重返1.2400上方，後市很大機會再度下探1.2200(由9月3日低位1.1958至9月20日高位1.2582上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)，甚至是1.2000關口。

交易策略方面，我們根據9月19日策略於1.2520建立的英鎊/美元沽盤（下望1.2260，升穿1.2570止損）已於1.2570平倉，虧損50點。短期內待英鎊/美元回升至1.2440-1.2460區域沽出，下望1.2205，升穿1.2500止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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