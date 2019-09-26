國際財經

美日達成貿易協議，中美貿易協議或有轉機，抵消英國脫歐不確定性，歐洲股市中段持續上揚。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報7373點，升83點或1.15%；德國DAX指數報12291點，升57點或0.47%；法國CAC 40指數報5623點，升39點或0.71%；意大利富時MIB指數報21930點，升142點或0.66%。

道指期貨暫報27011點，升53點。

美國總統特朗普周三表示，美中貿易協議可能較外界預想更快達成，但他前一日指在貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，不願意與中國簽訂「不好的協議」，又批評曾寄望中國會改革，開放經濟和尊重法治，惟事實證明這個想法完全錯誤。

美國及日本達成初步貿易協議。日本首相安倍晉三表示，特朗普同意不會以國家安全受威脅為由，對日本加徵關稅，意味日本汽車或汽車零部件不會被加徵關稅。特朗普指出，新貿易協定讓日本開放價值70億美元的農產品市場予美國貨物，又指雙方仍會繼續商討貿易議題。

另外，歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)表示，歐盟的經濟增長正在減慢，與此同時，來自全球貿易摩擦及英國脫歐結果不確定的風險愈來愈大。

油價反覆靠穩，紐約原油期貨現時每桶報56.64美元，升0.15美元或0.27%；倫敦布蘭特期油報62.41美元，漲0.02美元或0.03%。