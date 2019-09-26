國際財經

美日達成貿易協議、美國總統特朗普稱中美快達成協議，抵消美國眾議院對總統特朗普發動彈劾質詢，以及英國脫歐不確定性再度升溫的不利因素，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時47分，英國富時100指數報7310點，升20點或0.28%；德國DAX指數報12255點，升21點或0.18%；法國CAC 40指數報5594點，升10點或0.19%；意大利富時MIB指數報21821點，升32點或0.15%。

道指期貨暫報26968點，升10點。

美國及日本達成初步貿易協議。日本首相安倍晉三表示，美國總統特朗普同意，不會以國家安全受威脅為由，對日本加徵關稅，意味日本汽車或汽車零部件不會被加徵關稅。特朗普指出，新貿易協定讓日本開放價值70億美元(546億港元)的農產品市場予美國貨物，又指雙方仍會繼續商討貿易議題。

不過，特朗普對華貿易態度則反覆，他周三表示，美中貿易協議可能較外界預想更快達成。但他前一日指在貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，不願意與中國簽訂「不好的協議」，又批評曾寄望中國會改革，開放經濟和尊重法治，惟事實證明這個想法完全錯誤。

英國最高法院周二裁定首相約翰遜迫令國會休會屬違法，約翰遜周三返抵倫敦，與同日復會的國會反硬脫歐陣營，展開新一輪舌劍唇槍的對壘。對於最高法院的裁決打亂了約翰遜主導的脫歐大計步伐，分析師預測，約翰遜可能會重提提前大選，結束與國會的對峙；儘管他在國會失去大多數的支持，但憑其背後民意仍高，可博取在大選中獲取足夠議席來推動脫歐。不過，召開大選必須得到在野黨支持，面對脫歐限期逼近，後者寧可利用手上的多數優勢來促使約翰遜就範，談妥脫歐協議。

特朗普的總統寶座面臨挑戰，他涉嫌向烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)施壓，調查總統競選的對手、美國前副總統拜登及其兒子的貪污傳聞，連日引發爭議。眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)與民主黨人商議後，正式宣布對特朗普展開彈劾調查，成為美國歷來第四位面對彈劾調查的總統。



美國原油庫存意外增加，以及全球經濟增長的憂慮為油市帶來壓力，油價延續上日跌勢。紐約原油期貨現時每桶報56.3美元，跌0.22美元或0.39%；倫敦布蘭特期油報62.17美元，跌0.22美元或0.35%。