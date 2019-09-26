國際財經

中美貿易糾紛逐漸演變成持久戰，摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)預料，在2020年美國大選前，中美不會達成貿易協議。

戴蒙出席一場商業論壇時表示，美國總統特朗普的貿易戰僅為了公平貿易，並非更大的意識形態鬥爭一部分。他說，公平意味着對等，美中貿易需要以一種對每個人都有利的方式更加接近對等，希望雙方能做到，但不認為大選之前能實現，希望在那之後能達成公平的貿易協議。

對於中國崛起，戴蒙表示，美國的人均GDP有望保持遠高於中國的水平，又稱中國缺少糧食、水和能源，還有許多不可預測的鄰近國家。

他又承認，對特朗普的好戰態度感不安，但認為總統別無選擇。對於關稅是否有效，很多人認為這是唯一可以嘗試的方法。

不過，同一場合的迪士尼行政總裁艾格(Bob Iger)對中國看法樂觀，稱隨着時間推移，迪士尼在華的市場准入實際上已經增加。他指出，在某些情況下，絕對應該有一個公平的競爭環境，而且還有知識產權保護、網絡安全等其他需要解決的問題，但是總的來說，至少作為迪士尼主席，相當看好中國。

特朗普上周表示，在明年11月美國總統大選前，不急於和中國達成貿易協議，又稱不尋求與中國達成部分貿易協議。但他周三指，與中國的貿易協議可能來得較預期為快。