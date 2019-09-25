國際財經

美國總統特朗普向傳媒表示，與中國的貿易協議可能來得較預期為快，消息刺激股市造好，美股周三反覆回升，道指尾段曾漲208點，高見27016點；惟升勢仍受特朗普的彈劾調查消息所抑制，特朗普剛公開與烏克蘭總統澤連斯基7月25日的通話記錄，顯示多次要求調查拜登父子。

道指收市升162點或0.61%，報26970點；標指上揚0.62%，收報2984點；納指漲1.05%，收報8077點。英特爾股價抽高2.41%，蘋果和微軟分別上揚1.54%和1.44%。波音反彈1.19%。金融股普遍造好，高盛攀升1.10%，摩根大通都進賬0.57%。

Nike績佳 股價抽高4%

歐洲Stoxx 600指數後段跌幅亦收窄至0.58%，歐洲三大股市均向下，其中法股下挫0.79%，表現較差；德意志銀行遭當局突擊調查與丹斯克銀行(Dansk Bank)的關係，拖累該行股價一度顯著回落，收市回穩；此外，英德合資旅遊社TUI上季盈利欠佳，股價收市跌逾3%。

著名運動品牌Nike截至8月底的季度純利13.67億美元，按年升25%，每股季度攤薄純利86美仙，高於分析師預測的70美仙。消息刺激公司股價初段飆升6.43%，至新高紀錄的92.79美元，收市仍彈升逾4%。

市場消息透露，最大煙草集團菲利普莫里斯(Philip Morris)與同業Altria合併談判破局收場，菲利普莫里斯和Altria的股價分別報升逾5%及微跌0.42%。

美滙強 歐羅失守1.1關

美滙指數尾段回升0.69%，至99.02；日圓則回軟0.68%，至每美元兌107.79日圓。英鎊和歐羅均走低，英鎊跌1.1%，兌1.2355美元；歐羅再次失守1.1美元關口，下滑0.69%，兌1.0945美元。

紐約期金收市大跌1.8%，每盎斯報1512.3美元。虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)價格繼周二急挫15%，曾失守8000美元後，昨日曾跌3%，盤中低見8230.47美元，尾段回穩升0.1%。

國際油價未能擺脫弱勢，連續兩日下挫，紐約期油曾跌3.03%，盤中低見每桶55.55美元，收市仍挫1.4%，報56.49美元；布蘭特期油挫1.1%，至62.39美元。

路透引述沙地阿美消息人士報道，該公司恢復產能的速度較市場預期為快，令沙地阿拉伯的每日油產恢復到1130萬桶，利淡油價的走勢。