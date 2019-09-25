國際財經

歐洲股市周三收市下滑，泛歐Stoxx 600指數收報387點，回落0.58%。美國國會眾議院對總統特朗普發動彈劾質詢，投資者憂慮政局不穩或拖慢白宮與中國的貿易談判，消息對歐股不利。

英國富時100指數收報7289點，跌0.02%或1點；德國DAX指數收報12234點，下挫0.59%或72點；法國CAC 40指數收報5583點，倒退0.79%或44點；意大利富時MIB指數收報21788點，回吐0.51%或112點；西班牙IBEX 35指數收報9085點，下跌0.36%或32點。