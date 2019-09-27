即巿股評 港股直擊 國際財經

美國國會眾議院展開對總統特朗普的彈劾調查，不僅拖累周二(24日)美股三大指數先升後回，恒指昨天也急挫335點，26000點關失守，收報25945點。隨着9月快將完結，香港第三季本地生產總值(GDP)近塵埃落定，經濟連續兩季錄得負增長機會高唱入雲，屆時將陷入技術性衰退階段，恒指第四季走勢恐難樂觀。

計算GDP可從「生產」、「收入」及「開支」三個角度入手，以了解一地的GDP如何組成。就香港而言，GDP主要以「開支面」和「生產面」編製，其中「開支面」是私人消費開支(C)、本地固定投資(I)、政府消費開支(G)，以及貨品出口與服務輸出減去貨品進口與服務輸入(X-M)的總和，公式為：GDP＝C＋I＋G＋(X－M)。

從香港2018年GDP組成來看，私人消費開支貢獻最大，比重高達68.3%；本地固定投資次之，佔21.7%；政府消費開支排第三，佔9.9%；服務輸出淨額佔9%，而商品出口淨額則為負8.9%，意味本港傾向對外提供服務，但從外地購入商品。

儘管香港自2010年起季度GDP按年計一直錄得增長，惟2019年開始情況變得相當嚴峻，第一季按年僅擴張0.6%，第二季放緩至0.5%，為40個季度以來最低水平，並按季倒退0.4%。

第三季伊始，香港經濟環境不但沒有好轉，形勢似乎進一步惡化。其中零售業已進入寒冬，7月零售業總銷售價值按年勁挫11.4%，較6月的6.7%負增長，跌幅擴闊4.7個百分點，屬2016年2月後最差。

當然，零售數字並非量度整體私人消費開支的指標，因數據包括訪港旅客在港購買貨品方面的開支，惟7月訪港旅客人次已由升轉跌，8月跌幅更巨，或多或少反映本港消費市道疲弱的一面，也足以左右第三季GDP數字。

除了中美貿易爭拗及內地經濟下行重壓之外，本港自6月起持續爆發大型示威、罷工，暴力衝突升級，相信是導致零售銷售持續萎縮的主因。參考2014年佔中運動，GDP第三季按年增長3.2%，第四季降至2.6%，2015首季進一步放緩到2.4%；今次反修例事件比當年規模更大、為時較久，勢將重創GDP。根據彭博早前對30位經濟學家的調查顯示，預計本港第三季經濟按年僅增長0.3%，意味按季可能倒退。若GDP連續兩季錄得負增長，在經濟學上代表陷入技術性衰退。

雖然GDP屬於滯後指標，但本港經濟轉差將影響企業盈利，從而拖累整體股市，附【圖】所見，香港GDP按季變動與恒指按年變幅的走勢幾乎同步，目前兩者均呈下滑，意味港股第四季難以看好。

中美貿易戰變數眾多，加上本港仍未成功止暴制亂，香港腹背交困，出口、訪港旅客人次、投資等都需要一段時間才能恢復，經濟挑戰依然巨大，恒指尋底之路將相當漫長。

信報投資研究部

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