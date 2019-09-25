國際財經

美國眾議院宣布對總統特朗普發起正式彈劾調查，加上英國議會復會，英國脫歐不確定性因素增大，但特朗普表示與中國達成交易可能比預期提前，刺激美股中段大幅抽升。

截至本港時間晚上約11時07分，道指報26950點，升142點或0.53%；標普500指數報2973點，升6點或0.23%；納指報8014點，升20點或0.26%。

美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)宣布，民主黨已針對美國總統特朗普發起了正式彈劾調查。她稱，特朗普的行為顯示其背叛了他的宣誓誓言、背叛了國家安全、背叛了選舉的公正，因此眾議院議員正在對特朗普進行正式的彈劾調查。

有關特朗普可能遭彈劾的消息令美股承壓，分析指出，彈劾調查可能拖累股市，但除非有跡象表明特朗普在共和黨控制的參議院支持率下降，否則此次彈劾調查的影響有限。如果彈劾案在眾議院投票通過，此後將交由參議院投票來決定是否罷黜總統。

分析又稱，鑑於彈劾調查加劇了全球最大經濟體的政治不確定性前景，並與其他一系列地緣政治因素共同影響市場，風險資產特別是全球股市將繼續保持審慎。關於眾議院啟動彈劾特朗普調查，白宮表示，特朗普將於本港時間周四凌晨4時召開新聞發布會，投資者將關注特朗普的講話。

另外，特朗普對華貿易態度再轉趨嚴苛，特朗普昨日出席聯合國大會致詞時表示，在貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，不願意與中國簽訂「不好的協議」。外界解讀特朗普的言論，認為他不想外界期望中美能於短期內達成協議。

英國脫歐進展方面，英國最高法庭日前裁定首相約翰遜暫停議會違法。英國議會今日復會後，約翰遜面臨執政以來最嚴重的危機，最新消息顯示英國政府將迅速推動周四(26日)的大選投票，政局不確定性令金融市場承壓。

歐股方面，英國富時100指數報7271點，跌19點或0.27%；德國DAX指數報12207點，跌99點或0.81%；法國CAC 40指數報5568點，跌59點或1.06%；意大利富時MIB指數報21692點，跌209點或0.95%。