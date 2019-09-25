國際財經 即巿股評

上周四(9月19日)凌晨2點美國聯儲局一如市場預期宣佈降息四分之一厘，但聯儲局官員之間的分歧以及聯儲局主席鮑威爾表示目前仍未見到需要連串減息的信號，降低了市埸對美國年底進一步降息的預期。倫敦金大跌逾20美元至1483.31美元，創8月13日以來的逾一個月新低。

不過，避險情緒在近日再度急劇升溫，帶動倫敦金再次展開反彈。上周五(9月20日)美日歐在汽車關稅問題上再度陷入爭執，而周一(9月23日)歐羅區公布其9月製造業採購經理指數(PMI)大幅低於預期引發全球經濟衰退憂慮，加上民主黨議員於周二(9月24日)呼籲對美國總統特朗普展開彈劾質詢等等，均為金價上揚提供有力支持，倫敦金周二(9月24日)升至1535.53美元，創9月5日以來的逾兩周新高，並連續第四日錄得上升。

技術分析方面，倫敦金上周跌至一個月新低1483.31美元，並觸及自5月底形成的上升通道底部支持1480美元水平，最終金價未能跌穿上升通道底部支持並轉跌為升，展開連續4日的升勢。國際形勢甚為動盪，加上金價亦升破了1529/30美元阻力水平(由9月4日高位1557.01美元至9月18日低位1483.31美元下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)，未來倫敦金後市很大機會繼續沿上升通道展開升勢，再次上探前高位1558美元水平。

交易策略方面，我們根據9月18日策略於1498美元建立的倫敦金買盤(上望1530美元，跌穿1494美元止損)已於1494美元平倉，虧損4美元。短期內待倫敦金下跌至1503至1505美元區域買入，上望1535美元，跌穿1499美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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