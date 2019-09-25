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今日 18:20 國際財經

貿易戰反覆 法德股市跌逾1%

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美國總統特朗普對華貿易態度轉趨嚴苛，削弱市場對中美貿易談判樂觀情緒，加上英國脫歐前景未明，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時16分，英國富時100指數報7219點，跌71點或0.98%；德國DAX指數報12163點，跌143點或1.17%；法國CAC 40指數報5540點，跌88點或1.56%；意大利富時MIB指數報21539點，挫361點或1.65%。

道指期貨暫報26768點，跌50點。

中美貿易戰局勢反覆，特朗普出席聯合國大會致詞時表示，在貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，不願意與中國簽訂「不好的協議」，又批評曾寄望中國會改革，開放經濟和尊重法治，但事實證明這個想法完全錯誤。外界解讀特朗普的言論認為，他不想外界期望中美能於短期內達成協議。

另外，即將出任歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示，全球經濟衰退可能性不大、可能會躲過全面萎縮，但貿易緊張局勢仍然是經濟增長前景的最大威脅。

油價急跌，紐約原油期貨現時每桶報56.51美元，挫0.78美元或1.36%；倫敦布蘭特期油報62.09美元，挫1.01美元或1.6%。

美國能源資訊局(EIA)稍後會公布上周原油庫存，預料將減少19萬桶，汽油與精煉油庫存分別升30萬桶與減少60萬桶。

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