國際財經 即巿股評

假到不得了的花旗國總統特朗普，突然在聯合國大會上發表對華強硬言論，連同眾議院啟動彈劾特朗普調查助燃，淡友當然老實唔客氣，隔晚美股曾升129點後倒插245點，埋單仍挫142點，創逾兩周最低，响白鴿局未公布量寬前，全球股市凶多吉少。

股市唔掂，當然又是匿埋債市避險，10年美債息率由上周五1.72厘，回落至執筆時的1.6473厘，與此同時全球負利率債規模繼上周重返14萬億美元後，轉眼至今日又再次攀至15萬億美元樓上，也是個對股市不利的訊號。

小心兩年及十年債息再倒掛

恒指出現死亡交叉，但更值得關注是債市死亡交叉。何謂債市死叉?意思即是2年及10年美債息倒掛，早排2年及10年短時間倒掛，但足以短暫炸冧全球股市，隨後10年債息再度高過兩年期，股市在9月初又再度攀升。

不過，避險及減息效應下，十年美債孳息跌至1.6473厘，按現時兩年期美債孳息為1.6156厘，兩者差距僅317點子，隨時一過唔該又再倒掛，炸散股市。

整體來講，正如昨日在《信報》政觀其辯專欄所言，恒指好大機會再度跌穿25000關，美股亦撐唔到好耐，標普500指數要下試至2850點。

比特幣有滅族危機

生於亂世下，避險可謂五花八門，最防守當然揸CASH，又或者選擇買美債，甚至攬住本欄最愛的黃金白銀亦無妨，但選擇揸住邪中帶正的比特幣就真喺喊三聲，過去四個交易日，突然暴瀉18%，新造8347.8美元，當中昨日最傷，單日大跌一成二。

比特幣急跌，有好大原因是Google上周突然宣布，建成比現時最快電腦15億倍的量子電腦有關，由於比特幣交易原理是透過複雜數學方式加密，現時最快的電腦亦難破解，但量子電腦出現就可以迅速摧毁虛擬貨幣密碼，若果可以大量生產，比特幣真喺可以壽終正寢。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。