國際財經

美國總統特朗普對華貿易態度轉趨嚴苛，削弱市場對中美貿易談判樂觀情緒，加上眾議院啟動彈劾特朗普調查，以及英國脫歐進程再度成為焦點，政經局勢不確定性加劇，歐洲股市早段下跌。

截至本港時間下午3時56分，英國富時100指數報7245點，跌45點或0.63%；德國DAX指數報12210點，跌96點或0.79%；法國CAC 40指數報5573點，跌55點或0.98%；意大利富時MIB指數報21662點，挫238點或1.09%。

道指期貨暫報26787點，跌31點。

中美貿易戰局勢時晴時陰，特朗普出席聯合國大會致詞時表示，在貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，不願意與中國簽訂「不好的協議」，又批評曾寄望中國會改革，開放經濟和尊重法治，但事實證明這個想法完全錯誤。市場對於特朗普的「鷹派」感到驚奇，外界解讀特朗普的言論認為，他不想外界期望中美能於短期內達成協議。

不過，路透報道，中國政府本月給予進口商豁免加徵關稅購買美國大豆，目的是刺激相關交易，以顯示出北京對中美貿易談判的誠意。此外，中國據報正準備購買更多美國豬肉。

上周五，中美兩國舉行貿易談判後，雙方指會談有建設性。美國財長努欽前一天披露，兩國在兩周內將有高層次的會談。

另一邊廂，特朗普亦面臨國內威脅。民主黨籍美國國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)在主持黨團會議後，一如外界預料宣布，眾議院正式針對特朗普展開彈劾調查。特朗普回應稱，佩洛西的舉動是對總統的侮辱，指民主黨旨在摧毀他在聯合國大會上作出的成功表現，批評這是政治迫害。

英國脫歐形勢或有新發展，英國最高法院昨日裁定，首相約翰遜本月初關閉國會的舉動違法，批准國會下議院議長伯科(John Bercow)重新召開國會。下議院將於英國時間今早11時半開會。正在紐約出席聯合國大會的約翰遜稱，法庭的裁決讓英國更難與歐盟商議出脫歐協議，表明將再次提出關閉國會，又重申不會辭職。

中東局勢或有緩和跡象，伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)出席聯合國大會期間，提出重新討論核協議的條件，包括美國須放寬制裁行動，而參與2015年核協議的其他國家也要一同與美國及伊朗協商。不過，特朗普同日表明，不會放寬對伊朗的制裁。政治評論員指出，基於特朗普的立場很明確，以及英法兩國領袖將離開紐約，本周在聯合國舉行伊朗核問題談判的可能性很微。

魯哈尼表達願意重談核協議，加上俄國稱有能力提升石油日產量，均拖累油價延續上日挫逾2%的頹勢。紐約原油期貨現時每桶報56.62美元，挫0.67美元或1.17%；倫敦布蘭特期油報62.21美元，挫0.89美元或1.41%。

美國能源資訊局(EIA)稍後會公布上周原油庫存，預料將減少19萬桶，汽油與精煉油庫存分別升30萬桶與減少60萬桶。