國際財經

美國明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示，基於近期勞動市場出現放緩徵兆，聯儲局可能需要減息半厘。

卡什卡里接受《華盛頓郵報》訪問時指出，曾經促請同僚在上周議息時作出更大幅度的減息，因為他看到有需要減息半厘。

上周，聯邦公開市場委員會議息，結果以7票對3票通過減息0.25%。卡什卡里不是投票委員之一。

卡什卡里又指出，期望聯儲局將利率降至零水平，以刺激經濟。他認為，現時最讓他感關注的是勞動市場放緩勢頭嚴峻。