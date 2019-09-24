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今日 05:36 國際財經

Nike上季利潤升27% 中國收入增長佳

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全球最大運動鞋製造商Nike公布，截至8月31日止第一季，淨利按年升27.3%至14億美元，每股盈利86美仙，收入升7%至107億美元，分析員預期平均值分別是71美仙(按通用基準列賬)與104億美元。

消息公布後，Nike股價在市後時段升逾5%。

Nike指出，利潤上升是因為收入增長強勁與邊際利潤率改善。

Nike披露，上季中國區的售鞋業務收入升27%，總值逾10億美元，而整體中國區的業務收入升幅為30%，設備收入升幅為29%，配件收入升幅為28%。

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