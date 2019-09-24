國際財經

市場憧憬中美10月重開新一輪高級別貿易談判，利好投資氣氛。美股周二高開，道指曾升129點，盤中高見27079點。然而，美國總統特朗普在聯合國發言再度向中國發炮，指貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，加上美國消費信心疲弱，以及民主黨控制的眾議院揚言已準備好啟動彈劾特朗普調查，都拖累道指倒跌。

道指尾段最多挫245點，即市低見26704點；收市仍下滑142點或0.53%，報26807點。標指一度重上3000點關，收市倒跌0.84%，報2966點。納指挫1.46%，收報7993點。對貿易戰敏感的蘋果公司股價早段曾升1.72%，收市倒跌0.48%；英特爾回落2.12%，微軟都倒退1.26%。有分析師看淡網上視頻服務商Netflix即將公布的季度業績，拖累股價下插4.26%，進一步抵消部分市場樂觀情緒。金融股表現亦差，高盛股價插水2.67%，摩根大通都損失1.30%。

歐洲三大股市齊低收，英法德跌幅介乎0.04%至0.47%。德國福士汽車(Volkswagen)2015年柴油車排放造假醜聞餘波未了，德國檢控當局狀告福士現任行政總裁迪斯（Herbert Diess）、前任行政總裁文德恩(Martin Winterkorn)及主席珀奇(Hans Dieter Potsch)，就排放造假事件涉嫌操控市場，蓄意沒有及時把醜聞的財務影響告知投資者。而另一車廠戴姆勒(Daimler AG)亦因排放違規而被德國當局處以9.6億美元罰款。上述消息拖累歐洲汽車股全線下跌。

紐約儲行再注市場8190億

紐約聯儲銀行周二向市場注入資金，以紓緩因為季結而增加的流動資金需求。該行進行300億美元(2340億港元)14日回購，超購一倍，又推展750億美元(5850億港元)隔夜回購操作，輕微超購，合共注資約8190億港元。

美滙指數先升後軟，美市尾段跌0.27%，至98.34。日圓滙價曾跌0.23%，至每美元兌107.8日圓，其後收復失地。英鎊大部分時間表現牛皮，曾回升0.6%，至1.2503美元；英國最高法院裁定首相約翰遜要求國會休會5周屬違法，一度刺激英鎊反彈。歐羅在1.1美元水位爭持。

市場避險情緒升溫，支持金價彈高，紐約期金每盎斯收報1540.2美元，漲0.6%。

國際油價偏軟，紐約期油收市挫2.3%，每桶報57.29美元；布蘭特期油亦下滑2.6%，每桶收報63.10美元。來自歐洲和日本的製造業數據疲弱，利淡原油需求前景。

美國聯邦住房金融局(FHFA)公布，7月房屋價格指數按月增長0.4%。同日出爐的美國7月二十大城市房屋價格增長見連續16個月放緩，按年增2%，與6月經修訂後的2.16%增幅比較，放緩至7年最慢。全美計算的7月平均房屋價格則維持穩定，按年增3.18%。會議局消費信心指數9月報125.1，低於8月經修正後的134.2，亦較分析師預測的133為低。