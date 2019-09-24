國際財經

民主黨美國國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)稍後主持黨團會議，或針對總統特朗普展開彈劾調查，消息不利華爾街股市投資氣氛；另一方面，特朗普在聯合國發言再度對中國發炮，指在貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去，加上美國消費信心數據失色，金融股及科技股都有沽壓，其中Netflix遭投資顧問公司唱淡，股價急挫逾4%，美股三大指數中段齊轉跌，道指跌幅一度擴大至超過200點，納指表現最差，下滑1.60%。

截至本港時間凌晨約1時2分，道指報26774點，回落175點或0.65%；稍早時盤中暫時低位觸及26737點，跌幅達到212點；早段則曾高見27079點，上揚129點；標普500指數目前報2964點，回吐27點或0.92%；納指報7993點，跌118點或1.46%。

Pivotal Research分析員Jeff Wlodarczak此前看好Netflix股份前景，但他已轉看淡，周二將Netflix股價目標大削32%，表示關注Netflix盈利能力或放緩；Netflix現時股價下滑4.02%，報255.24美元。此外，晶片股英特爾倒退2.11%。金融股方面，高盛股價下挫2.38%，摩根大通都滑落1.26%。

有關國際貿易進展的消息提振了市場情緒，美國財政部長努欽向媒體表示，中美貿易談判將在下月繼續進行。分析指出，對國際貿易關係的樂觀預期，紓緩市場不確定性，令全球股市得到提振。

中美貿談下月續進行

不過，聯合國第74屆大會一般性辯論將於稍後在紐約聯合國總部拉開帷幕，各國元首屆時會依次亮相，發表自己的觀點。美國總統特朗普在發言中談到美中貿易問題，指在貿易上容忍中國「傷害」的時間已經過去。同時稱20年過去，中國不僅拒絕履行改革的承諾，更擁抱一個經濟模式，依賴市場壁壘、龐大國家補貼、貨幣操控、傾銷產品、強制技術轉移、盜竊知識產權，以及大規模貿易秘密。

英國脫歐進展方面，最高法院周二作出裁定，首相約翰遜讓國會休會的舉措不合法，稱國會工作未被裁定暫停，可以盡快復會。法院裁決後，下議院議長伯科(John Bercow)稱，在這個關鍵時刻，國會有權利及義務與政府官員開會，將盡快與各黨領袖商議，並定於當地時間周三早上11時30分復會。工黨黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)指出，約翰遜應該辭職下台，選出一個尊重民主的政府。

經濟數據方面，美國9月消費信心指數由前一個月經修訂後的134.2跌至125.1，低於市場預期的133。目前美國經濟增長主要依靠消費支持，故消費信心指數遜預期，影響股市短期表現。

市場避險情緒升溫，資金追捧國庫券市場，美國10年期債券價格上揚，孳息率相應下滑，現時回落8.04個基點，報1.648厘。

美元偏軟，ICE美滙指數現時回吐0.25%，報98.36；英鎊呈強報1.2489美元，升幅為0.46%。

國際油價插水超過2%，紐約期油現時下跌2.44%，每桶報57.21美元；倫敦布蘭特期油倒退2.45%，報63.18美元。