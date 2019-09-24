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今日 00:37 國際財經

沙地阿美傳向鄰國購油 履行供貨承諾

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路透報道，沙地阿拉伯石油設施於9月14日遇襲後，國營石油巨擘沙地阿美正從別國購買原油，以履行供貨承諾。

報道引述消息人士稱，沙地阿美的交易部門ATC正安排從阿聯酋與科威特買入原油，履行與南韓、馬來西亞及巴林煉油廠已簽訂的交付合約。

ATC未有回應傳媒相關查詢。

沙地阿美曾經表示，被破壞石油設施後，石油日產量減少570萬桶，預期下周產量可望完全復原。消息人士指出，基於該公司在維修期內仍希望完全履行交付責任，因而有需要向其他海灣國家購油。

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