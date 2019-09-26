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恒生指數昨天微升，收報26281點，扭轉了之前六連跌勢頭，但累瀉1130點後僅反彈區區58點，力度之弱可想而知。

港股身處中美夾縫，深受兩地股市左右，內地企業佔港股比重大，恒指與A股關連性愈來愈高，今年是中華人民共和國成立70周年，10月前後港股會不會也有一幕「國慶行情」，要視乎內憂外患能否淡化。

反對《逃犯條例》修訂引發的示威活動持續逾百天，本地旅遊、零售、樓市所受影響已逐步浮現，儘管目前數據未致如官員所說比2003年沙士與2008年金融海嘯差，惟社會事件尚在發酵，難保不會惡化至當年水平。本港外貿已率先下滑，消費數據恐持續轉弱，一旦失業率也明顯上升，經濟勢面臨更大挑戰。

9月4日行政長官林鄭月娥正式撤回條例，恒指當天飆近千點，在11日炒作政府再讓步大市亦曾顯著抽高。由此可見，示威者訴求若獲得積極回應，或可刺激港股短線上揚。

外患方面，風險更大。卸任國際貨幣基金組織(IMF)總幹事後接掌歐洲央行的拉加德，在11月履新前已就環球經濟發出數次預警，周一訪問中直言貿易問題是全球「最大障礙」。自特朗普就任美國總統以來，國際貿易關係的確每況愈下，連屬於傳統盟友的美日，貿易協議據報本周內無法達成，可見一斑；至於中美貿易戰，談判一年多以來遇上重重波折，投資者對達成協議不敢抱太高期望。換句話說，保護主義威脅暫時難消除。

貿易壁壘並非港股面對的唯一負面因素，中國經濟放緩亦必須關注。美國及其他多國央行已減息，內地會否跟隨頓成焦點，人民銀行行長易綱昨天強調利率水平適中兼且不會搞「大水漫灌」，又表明應付經濟下行工具充足。當然，能不能助中國擺脫高槓桿困局才是關鍵所在。無論如何，內地GDP走下坡，官方已「放風」降至6%也可接受，惟屆時必將拖累企業盈利，間接使港股(A股)的價值需要重估。

相對於中國央行聲稱仍有很多工具應對經濟壓力，其他國家卻捉襟見肘：爭相減息之下，負利率正向全球擴散，貨幣政策的刺激力量快將耗盡，財政政策(如減稅)加碼或量化寬鬆(QE)重啟似無可避免，但效用和後遺症不容忽視，上世紀日本及本世紀初歐洲便屬顯例，意味斷言外圍經濟依靠財政政策便能復甦，言之尚早。

港股基本因素內外俱欠佳，技術上亦有機會探底。附【圖】所見，恒指於8月29日發出「終極死亡交叉」警號後一如預期出現短期反彈，惟攀至27366點與250天線「吻別」即重拾跌勢，而27400點水平為去年底以來累積漲幅黃金比率50%阻力。因恒指反彈純粹是靠超賣帶動，目前已返回TrendWatch下行通道，後市或考驗今年兩度守住的約24900點，下一個支持則是按「終極死亡交叉」往績推算的23000點位置。

信報投資研究部

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