國際財經

美國聯儲局在上周四(9月19日)凌晨2時宣布減息0.25%，符合市埸預期，為今年內第二次減息。但聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上表示，目前仍未見到須要連串減息的訊號，降低了市埸對美國年底進一步減息的預期，令美滙指數有所反彈，而澳元/美元亦應聲下跌近50點至0.6809。

雪上加霜的是，當日澳洲公布的8月就業數據亦令人失望：8月失業率升至5.3%，高於預期5.2%；雖然8月就業人口大增34700人，高於市埸預期，但是增加的就業人口主要來自兼職，至於全職就業人口則減少了15500人。澳元/美元在數據公布後進一步下挫，日內最低見0.6777。

此外，國際貿易關係於上周五(9月20日)再度惡化。美日歐在汽車關稅問題上繼續陷入爭執，全球的貿易擔憂情緒再度升溫，澳元/美元一度下跌至最低0.6757，創兩周新低。市埸應留意澳洲儲備銀行行長洛威(Philip Lowe)將於今日(9月24日)稍後發表講話，若澳央行未來的貨幣政策仍然偏向鴿派的話，澳元/美元下行壓力將會進一步加大。

技術分析方面，澳元/美元於9月12日升至6周高位0.6892後受阻回落，滙價於一周內下跌逾100點至最低0.6757。不過，澳元/美元已回調至1月3日閃崩日低位0.6760水平(同時亦是由8月7日低位0.6674至9月12日高位0.6892上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)，其後滙價亦開始出現止跌回升的跡象。若澳元/美元在短期內未能下破0.6760支持的話，滙價很可能會再度展開反彈，並重新上探0.6830，甚至是0.6900阻力區域。

交易策略方面，短期內待澳元/美元回升至0.6880至0.6900區域沽出，下望0.6660，升穿0.6940止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/