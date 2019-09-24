國際財經

中美高級別貿談定於兩周後舉行，加上中國已開始再次購買美國農產品，緩和兩國貿易緊張氣氛，惟英國脫歐陷入困局，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報7318點，跌7點或0.1%；德國DAX指數報12351點，升9點或0.07%；法國CAC 40指數報5644點，升13點或0.24%；意大利富時MIB指數報21963點，升63點或0.29%。

道指期貨暫報27039點，升76點。

美國財長努欽(Steve Mnuchin)表示，與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)將於10月7日的一周會見中國國務院副總理劉鶴，展開貿易磋商。兩國談判代表在上周的副部級會談期間，已在緩和貿易緊張關係方面取得一些進展，而中國已開始再次購買美國農產品。

不過，英國脫歐困局持續對市場造成擾動，英國最高法院一致裁定，首相約翰遜(Boris Johnson)要求國會休會五周的決定違法，因為這不是一次正常的休會，應盡快召開會議。這意味着約翰遜未來無法再用相同手法去阻止國會插手脫歐事宜。

另外，歐洲央行(ECB)管理委員會委員、法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)批評歐央行本月重啟買債決定，稱目前環境下無實施此舉的必要性。

數據方面，德國9月IFO企業景氣判斷指數由上月的94.3升至94.6，高於預期的94.4。英國8月公共部門淨借款為57.66億英鎊，預期為66億英鎊。

油價回軟，紐約原油期貨現時每桶報58.04美元，跌0.6美元或1.02%；倫敦布蘭特期油報64.07美元，跌0.7美元或1.08%。