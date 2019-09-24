國際財經

中美高級別貿談定於兩周後舉行，加上中國已開始再次購買美國農產品，緩和兩國貿易緊張氣氛，惟中東局勢前景不明確、英國脫歐前景陰晴不定，抑制大市升勢，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時35分，英國富時100指數報7338點，升12點或0.17%；德國DAX指數報12361點，升19點或0.16%；法國CAC 40指數報5642點，升11點或0.21%；意大利富時MIB指數報21935點，升35點或0.16%。

道指期貨暫報27017點，升54點。

美國財長努欽(Steve Mnuchin)披露，他與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)將在始於10月7日的一周會見中國國務院副總理劉鶴，展開貿易磋商。他又說，兩國談判代表在上周的副部級會談期間，已在緩和貿易緊張關係方面取得一些進展，好消息是中國已開始再次購買美國農產品，這是好姿態。

不過，國際貨幣基金組織(IMF)前總幹事、將於11月正式出任歐洲央行行長的拉加德(Christine Lagarde)表示，中美貿易戰是對全球經濟的最大威脅，是全球經濟頭上的一片「大黑雲」。而美國副司法部長Adam Hickey表示，近幾年當局立案起訴的有關竊取知識產權活動有增加趨勢，當中更多與中國有關。

中東局勢仍然不穩定。英國、德國與法國等歐洲列強支持美國提出、伊朗須為9月14日沙地阿拉伯石油設施遇襲負責的觀點，促請伊朗同意重新與西方國家再談判核協議及區內安全。

英國脫歐方面，英國反對派工黨決定，支持黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)以觀望為主的脫歐策略，包括不急於推動第二次脫歐公投，以及不表態支持留在歐盟，一切留待大選後再行決定。

另外，英國最高法院將於周二，決定首相約翰遜延長國會休會時間的決定是否合法。一旦遭裁定違法，意味國會有機會提早復會，而約翰遜未來亦無法再用相同手法去阻止國會插手脫歐事宜。

沙地阿拉伯受損石油設施的原油產量據報已恢復約75%，下周初將全部恢復，加上需求前景低迷，消息拖累油價回軟，紐約原油期貨扭轉上日漲1%的強勢，現時每桶報58.14美元，跌0.5美元或0.85%；倫敦布蘭特期油報美64.14元，跌0.63美元或0.97%。