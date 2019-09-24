國際財經

英國首相約翰遜(Boris Johnson)承諾，在英國脫離歐盟後，將利用西半球最具競爭力的稅率，「鋪開紅地毯」歡迎美國企業到來。

約翰遜將於周二在紐約聯合國大會期間，對美國和加拿大商界領袖發表講話，表明計劃讓英國成為全球開辦、經營和建立企業的最佳場所。

他表示，將利用英國脫歐後所能帶來的一切自由，無論是新的投資免稅額，還是為英國領先世界的行業制定的更好監管措施。英方希望有一個向世界開放的市場、擁有西半球最具競爭力的稅率和最有技能的勞動力，因此「我對美國朋友說，我們將為你們鋪開紅地毯」。