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德商會:港局勢持續動盪打擊商界信心

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超過3個月的反修訂《逃犯條例》示威浪潮，對本港經濟構成負面影響。德國《德國之聲》報道，香港德國商會總裁寧馬克(Wolfgang Niedermark)表示，局勢持續動盪已打擊香港商界信心，雖然德企仍對香港抱有希望，但未來業務規劃將趨向審慎。

寧馬克指出，持續的動盪讓香港商界的信任度明顯下挫。他指出，惠譽下調香港信用評級，知名評級機構穆迪也將香港的信用評級展望由「穩定」下調為「負面」。

此外，本港8月遊客數量按年大減39.1%，是2003年沙士以來最差。香港連續十幾個周末舉行示威，零售業和酒店都表現欠佳。示威者又發起「機場交通壓力測試」行動，令機場交通嚴峻擠塞。

寧馬克稱，香港作為亞太地區的樞紐，旅遊業、貿易和物流很大程度上都要依賴穩定的機場基礎設施，在機場的抗議和對設施的破壞，會令香港夏季遊客數量跌至歷史新低，香港作為安全商務旅行目的地的地位也會因此動搖。

他指出，德國公司目前對本港持謹慎態度，但展望香港的未來仍充滿希望。大部分德國商人的生意沒有受到什麼影響，但從事奢侈品或酒店行業的企業卻因為持續不斷的示威深受打擊。許多公司已準備短期應急計劃，2020年的預算將會更加審慎，在業務及發展計劃上也作出相應調整。

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