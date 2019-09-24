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美國參議院情報委員會民主黨領導人Mark Warner批評，總統特朗普未邀請盟國聯合抗華，包括對抗中國電訊設備商華為技術構成的威脅。

Warner在美國和平研究所發表講話時指出，美國可能需要與主要盟國制定一項「工業政策」，確保有對手能夠在5G技術方面與華為競爭，以提供華為技術以外的選擇給予全球各國。

雖然Warner讚賞特朗普意識到中國是一個問題，但他認為特朗普獨自跟中國打貿易戰是「完全錯了」，又擔心對方將華為視為貿易問題，而不是長期的國家安全威脅。他強調，問題不在於華為現有的硬件或軟件，而是有可能更新加入監控技術並被北京政府利用，認為北京可以要求華為為其設備更新，並加入惡意軟件，用戶則束手無策。

Warner續說，中國國家主席習近平正在人工智能、電訊和機械人等關鍵領域爭奪主導權，是中國帝國主義政策的一部分。中國在全球所做的許多事僅僅是「二十世紀帝國主義的新瓶舊酒」，核心沒有自由和民主的價值觀。

雖然Warner批評特朗普政府在華為問題上的做法，以及缺乏對香港示威者的支持，但他認為，一些共和黨議員，例如盧比奧(Marco Rubio)則在上述問題態度很強硬，對中國的多數批評都有共鳴。

另外，Warner指出，俄羅斯、中國、伊朗等國將繼續努力干預美國及其盟國的政治，建議將美國的大部分國防預算轉移到包括網絡能力在內的二十一世紀技術，而不是二十世紀的軍事硬件，這會很有效且非常便宜。