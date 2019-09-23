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蘋果宣布新款Mac Pro生產線由中國遷回美國



蘋果宣布，將把新款Mac Pro桌面電腦生產線，由中國轉移至美國得克薩斯州，以避免產品被加徵入口關稅。

威廉斯:金融企業須停用Libor



紐約聯儲總裁威廉斯(John Williams)稱，儲局預料到流動性緊縮，近日成功緩解市場資金緊張狀況；他強調，金融企業有必要明白停止使用倫敦銀行同業拆息利率(Libor)的迫切性。聖路易斯聯儲總裁布拉德(James Bullard)稱，市場應預期儲局貨幣政策進一步寬鬆；又指中國不願意遵守其加入WTO時許下的承諾，中美貿談最終或失敗。三藩市聯儲總裁戴利(Mary Daly)表示支持儲局今年兩次減息決定。紐約聯儲前總裁達德利(William Dudley)認為，儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)上周在局方議息後記者會稱，貿易不明朗因素才是拖累經濟的關鍵，此番言論顯示他反擊特朗普的批評言論。

製造業亮麗 道指挫百點倒升收市



憂慮中美貿談生變，美股道指早段最多跌103點；惟美國製造業數據出爐兼表現勝預期，道指尾段最多漲76點，收市升14點或0.06%；標指微跌0.01%，納指回吐0.06%。美國運通反彈1.23%，Visa回升0.49%；蘋果攀升0.45%。藥業股默克(Merck)下滑0.94%，輝瑞(Pfizer)挫1.23%，醫療保險股UnitedHealth回落1.77%。

加拿大檢察方:邊境人員及警察拘捕孟晚舟並無不當



華為副董事長孟晚舟在加拿大再度出庭，質疑加方邊境和警察當局非法扣押她，要求終止引渡她到美國的聆訊程序。檢察方辯稱，沒有證據顯示加拿大當局在扣押孟晚舟的過程中有不恰當之處。

外圍焦點簡訊

￭ Markit美國9月製造業PMI升至51，創4個月最高；服務業PMI升至50.9。芝加哥聯儲銀行全國活動指數則從7月-0.41，反彈至8月0.1。

￭ IMF前總幹事、11月出任歐洲央行行長的拉加德(Christine Lagarde)：中美貿易戰是全球經濟最大威脅。

￭ 美滙指數尾段升0.12%，至98.63；歐羅兌美元跌0.22%，日圓兌美元升0.07%。

￭ 紐約期金收市每盎斯報1531.5美元，上揚1.1%。

￭ 紐約期油收升1%；布蘭特期油漲0.8%。

￭ 歐央行行長德拉吉：歐羅區經濟沒有顯示出任何令人信服的反彈跡象。

￭ 泛歐STOXX 600指數收市挫0.8%，德股和法股均跌逾1%，英股下滑0.26%。

金管局擬與銀行業設中小企貸款協調機制



金管局周一早上聯同香港按揭證券公司，與立法會議員、工商界團體及銀行代表會面，商討為中小企提供適切支援，應對目前經濟環境。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26262點，較昨日恒指收市高水40點。

￭ ADR港股比例指數報26229點，較港收市高7點。

￭ 騰訊(00700)擬透過將Supercell發行的可換股債轉為股份，使持有的股權由50%增至51.2%。

￭ 合景泰富(01813)及龍湖(00960)合作發展的啟德尚．珒溋推兩張價單共218伙，周五發售。

￭ 瑞港建設(06816)以總代價7135.2萬元人民幣，購青島東捷建設工程80%股權。

￭ 中教(00839)以代價1.28億澳元，購澳洲國王學院全部已發行股份。